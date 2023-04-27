ميلوني لنظيرها البريطاني: لدينا شراكة قوية ويمكننا فعل الكثير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مخاطبة نظيرها البريطاني سوشي سونيك، “نحن دول، كما قلت أنت، لدينا شراكة قوية ويمكنها أن تفعل أكثر من ذلك”.

وأضافت ميلوني، قبل اجتماع ثنائي الخميس في داونينغ ستريت “نحن على نفس الجانب بشأن قضايا كبرى، مثل الدفاع وأوكرانيا”. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية “إذا لم نكافح إلى جانب أوكرانيا، فإن قانون الأقوى سيسود وليس قوة القانون”، وأشارت ميلوني إلى أن العاصمة روما شهدت بالأمس “مؤتمرا حول إعادة اعمار أوكرانيا”. وقالت “أعلم أنه سيكون لديكم مؤتمر آخر الشهر المقبل”.