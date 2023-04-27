منظمة الصحة العالمية تدعو لانسحاب المتقاتلين من استاك بالعاصمة السودانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أطلق المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري نداءً عاجلاً إلى “كل أطراف الصراع في السودان للانسحاب من جميع المرافق الصحية فوراً، ولاسيما المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية” (معمل استاك).

وقال المنظري في بيان الخميس “من المعروف أن هذا المختبر يحتوي على مسببات أمراض مثل الحصبة والكوليرا والسل المقاوم لأدوية متعددة، وفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات، ومواد خطرة أخرى. ومنظمة الصحة العالمية قلقة إزاء احتمالية إساءة تعامل الأفراد غير المدربين مع هذه العينات المُعدية، ما يعني إصابة أنفسهم ثم انتقال الإصابة إلى غيرهم”.

وبدورها، أعربت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن “قلقها البالغ” إزاء التحذير “من خطر بيولوجي مرتفع إثر اقتحام وسيطرة قوات عسكرية على معمل استاك “، منوهة بأنه “منذ الاستيلاء على المعمل تم فصله بشكل متقطع عن الكهرباء، وهذا يزيد المخاوف من الأضرار التي قد تسببها المواد الموجودة فيه”.

وأشارت اللجنة التمهيدية إلى “تضارب تصريحات مسؤولي المنظمة الدولية ووزارة الصحة الاتحادية حول الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدث في حال اندلع قتال في موقع المعمل نفسه”.

وقد تحدثت منظمة الصحة العالمية عن “تصاعد الهجمات على البنية التحتية الصحية مع احتلال أطراف النزاع للمستشفيات في الخرطوم، وكذلك المركز الوطني للمختبرات”، حاثا “جميع الأطراف” على “حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية، والالتزام بحماية خدمات الرعاية الصحية وعمل مرافق الصحة العامة”.