قلق أوروبي بشأن صحة مرشح رئاسي بيلاروسي سابق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق العميق إزاء الوضع الصحي للمرشح الرئاسي البيلاروسي السابق المحتجز فيكتور باباريكا، الذي نُقل إلى المستشفى بسبب آثار الضرب، حسبما ورد”.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة الخميس “نحث السلطات على ضمان سلامته وتزويده بالتقييم الطبي الفوري والسليم والمساعدة، والسماح له بالاتصال بمحاميه وعائلته”.

وأشارت المذكرة إلى أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على “الانتخابات المزورة” في بيلاروسيا في آب/أغسطس 2020، “وصل عدد السجناء السياسيين إلى قرابة 1500، ويستمر في الازدياد”، مما “يعكس تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد”.

وقال ستانو “يواصل نظام (الرئيس) لوكاشينكو اعتقال وسجن الأشخاص في ظروف فظيعة ، وتعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب ، بما في ذلك إجبارهم على التوبة علنًا”.

وأضاف المتحدث في المذكرة “يكرر الاتحاد الأوروبي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فيكتور باباريكا وجميع السجناء السياسيين”، كما “سيواصل جهوده لضمان العدالة للضحايا ومساءلة الجناة”.