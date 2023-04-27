إيطاليا وبريطانيا تدعوان الصين لـ”الوفاء بمسؤولياتها” كعضو دائم بمجلس الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن- دعت حكومتا إيطاليا والمملكة المتحدة “الصين إلى الوفاء بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عدم تقديم الدعم للحرب غير الشرعية التي يشنها الاتحاد الروسي في أوكرانيا “، حسبما جاء في مذكرة تفاهم موقعة اليوم خلال زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للندن ولقائها لنظيرها البريطاني ريشي سوناك.

وتعهدت الحكومتان “بالعمل مع الشركاء لإدارة التنافسات المتزايدة والمنهجية وتعزيز القدرة الاقتصادية المشتركة والأمن”.

وجددت مذكرة التفاهم “التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان مشجعة الحل السلمي للقضايا عبر المضيق دون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه”.

وأضافت المذكرة “نكرر معارضتنا للتغييرات الأحادية الجانب للوضع الراهن”، ملفتة إلى قلق الحكومتين الإيطالية والبريطانية حيال “انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت، وكذلك للتآكل المستمر للحقوق والحريات في هونغ كونغ”.

ولكن المذكرة أكدت في ذات الوقت على “الاستعداد للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتنوع البيولوجي وقضايا الصحة العالمية والمساواة بين الجنسين”.