إيطاليا: حوالي 250 مهاجراً على متن سفينة انقاذ تتجه إلى ميناء كاتانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن 500 مهاجر تم نقلهم من نقطة لامبيدوزا الساخنة، على متن سفينة (فيغا) التابعة لقوات البحرية، تتجه نحو كاتانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “نحو 250 من المهاجرين سيتم إنزالهم في ميناء عاصمة محافظة إتنا، ليتم نقلهم من ثم إلى أول مركز استقبال أقيم في مركز التلقيح السابق ببلدة سان جوزيبي لا رينا”، بينما “سيبقى الـ250 الآخرون أو نحو ذلك على متن سفينة البحرية التي ستتوجه إلى أوغوستا، بمحافظة سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية، حيث سيتم إنزالهم هناك”.

في غضون ذلك، ذكرت المصادر الأمنية، أن “عمليات رسوّ قوارب الهجرة تتواصل على سواحل لامبيدوزا”، مبينةً أنه “بين ليلة وضحاها، وصل 102 مهاجرًا إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، التي تغوها تدفقات الهجرة منذ أيام”.

وأشارت المصادر إلى أن “يوم أمس، شهد وصول 989 مهاجراً من خلال 19 عملية إنزال إلى سواحل الجزيرة، من بينهم 41 مهاجراً أنقذتهم سفينة (نادر) الشراعية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وأضافت المصادر الأمنية، أنه “بعد منتصف الليل بقليل رسا عند رصيف فافالورو، زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، حاملا مجموعتين من 28 مهاجراً جميعهم رجال تونسيون، و37 شخصاً آخرين، بينهم 9 نساء وقاصران. كانوا على متن زورقين خشبيين تجرفهما الأمواج، وقد تم اعتراضهما على بعد حوالي 15 ميلاً بحرياً عن جزيرة لامبيوني”.

ولفتت المصادر إلى إنه “من ناحية أخرى، قام رجال قوات خفر السواحل بتعقب قارب هجرة بطول 7 أمتار، على متنه 37 مهاجراً، جميعهم من الرجال”. واختتمت بالقول إنه “بعد إجراء فرز صحي أولي، تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة بمنطقة إيمبرياكولا، التي تكاد تنهار منذ أيام”.