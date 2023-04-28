البابا يبدأ رحلته الرسولية الـ41 إلى المجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ انطلق البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء عند تمام الساعة 8.10 في رحلته الرسولية إلى المجر، وهي الرحلة الـ41 في بابويته.

ووفقا لبيان فاتيكاني، فسيصل بيرغوليو مجدداً إلى العاصمة الهنغارية بودابست، التي سيبقى فيها حتى الأحد، بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا في أيلول/سبتمبر قبل عامين، في ختام المؤتمر الإفخارستي الدولي، وهو البابا الثاني الذي يزور المجر، التي زارها يوحنا بولس الثاني أيضاً لمرتين، في عامي 1991 و1996.

وسيقام حفل الترحيب بالبابا في المجر عند الساعة 11، في ميدان قصر ساندور، المقر الرئاسي. وسيقوم بيرغوليو عند الساعة 11:30، بزيارة مجاملة لرئيس الجمهورية كاتالين نوفاك، وعند الـ11.55 سيلتقي رئيس الوزراء أوربان. وفي نهاية الصباح سيلتقي ممثلي السلطات، المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، وبعد الظهر يلتقي الأساقفة والكهنة.

البابا فرنسيس، الذي دخل المستشفى لمدة ثلاثة أيام قبل عيد الفصح بعد “التهاب الشعب الهوائية المعدي”، لم يشأ التخلي عن رحلته إلى المجر. وبهذا الصدد، أوضح رئيس دار الصحافة الفاتيكانية ماتيو بروني في إحاطة لتقديم الرحلة، أن “في الرحلة البابوية، سيكون هناك ممرضة وطبيب، كما حدث دائماً في الرحلات الأخرى”.