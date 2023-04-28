البابا: في هنغاريا لأشهد على أهمية بناء الجسور بين الشعوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إنه سيكون في هنغاريا لتقديم شهادة على أهمية بناء الجسور بين الشعوب.

ووفقا لمذكرة فاتيكانية، فقد أرسل البابا برقيته المعتادة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتّاريلا، بينما كان يهم بمغادر الأراضي الإيطالية، والتي جاء فيها:

“وأنا على وشك مغادرة الأراضي الإيطالية للقيام برحلة رسولية إلى المجر، تدفعني إليها الرغبة بلقاء الإخوة في الإيمان والشهادة على أهمية بناء الجسور بين الشعوب، أوجه تحياتي القلبية إليكم يا سيادة الرئيس، وإلى جميع الإيطاليين، والتي أرافقها بصلوات حارة من أجل خير هذه الأمة”.

وذكرت وكالة (فاتيكان نيوز)، أنه “قبل مغادرته مقر إقامته (بيت القديسة مارتا)، التقى الأب الأقدس خمسة عشر شخصاً بلا مأوى، يعيشون بالقرب من كاتدرائية القديس بطرس، والذين كانوا برفقة رئيس دائرة الأعمال الخيرية الفاتيكانية، نيافة الكاردينال كونراد كراييفسكي”.