إيني: صافي الربح المعدل 2.9 مليار في الربع الأول للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة أنها أغلقت حسابات الربع الأول للعام الجاري بأرباح معدلة قبل خصم الضرائب، قدرها 5 مليارات يورو، والتي تظهر انخفاضًا هامشيًا مقارنة بالربع الأول لعام 2022 بنسبة 5٪، على الرغم من الانكماش الكبير لأسعار المواد الخام للطاقة (النفط بنسبة 20٪ والغاز الطبيعي بـ42٪).

وقالت (إيني) التي وافق مجلس إدارتها على النتائج الموحدة للربع الأول من العام الجاري، إن “أداء المجموعة في الربع الأول من عام 2023 كان مدعومًا بقوة أعمال التنقيب والإنتاج، وغيرها من أنشطة المجموعة”، وقد “كانت الزيادة بنسبة 30٪ في الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب مقارنة بالربع الرابع لعام 2022”.

وأشار تقرير عملاق الطاقة الإيطالي، إلى أن “صافي الربح المعدل للمساهمين في الربع الأول من عام 2023، والبالغ 2.9 مليار يورو، تميز بانخفاض بنسبة 11٪ مقارنة بالربع الأول لعام 2022، نظراً لانخفاض أسعار الهيدروكربونات وتأثير الضريبة على أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة”، بينما “خفف من وطأتها الأداء الصناعي القوي لأعمال (إيني)”.