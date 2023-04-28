مفوضة أوروبية تحيط وزير الداخلية الإيطالي عن زيارتها لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الداخلية ماتّيو بيانتيدوزي تواصل عبر دائرة الفيديو مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون وفق طلب الأخيرة لإحاطته عن زيارتها إلى تونس.

ونقلت مذكرة لوزارة الداخلية عن يوهانسون الاعراب عن “الارتياح الكبير” عن نتيجة الزيارة، حيث “أكدت، بهذه المناسبة، أن المفوضية تقف وستظل إلى جانب إيطاليا لدعم جهودها في إدارة الظاهرة المعقدة لتدفقات الهجرة”.

وخلال “المحادثة المثمرة” التي جرت أمس الخميس، “توجه الوزير بالشكر للمفوضية الأوروبية”، معلنا عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالفعل لتعزيز التعاون” بين إيطاليا وتونس، والتي ستتم دراستها “بشكل أكثر تحديدًا” في إطار “طاولة فنية إيطالية-تونسية في 5 أيار/مايو ” المقبل يعقبها لقاء ثنائي في تونس بين وزير الداخلية الإيطالي ونظيره التونسي كامل الفقي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أمس أن الفقي تطرق خلال لقائه مع المفوضة الأوروبية إلى “المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تعزيز الشراكة التونسية الاوروبية في مجال الهجرة خاصّة فيما يتعلّق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية”.

وأفادت بأنه “تمّ بالمناسبة اطلاع الجانب الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، فضلا عن “التأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين بهدف تطوير القدرات من خلال الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات والتكوين”.