بوريل يعقد اجتماعا رفيع المستوى الثلاثاء لحوار بلغراد – بريشتينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل سيعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا رفيع المستوى لحوار بلغراد – بريشتينا، حيث أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مشاركتهما.

وحسب المذكرة الصادرة الجمعة في بروكسل، سيركز الاجتماع على تنفيذ “اتفاق مسار التطبيع بين كوسوفو وصربيا”.

ومن المتوقع أن تصادق الأطراف على الإعلان المتعلق بالمفقودين كبند أول في جدول الأعمال، يلي ذلك “مناقشة حول المسودة الأولى للنظام الأساسي لرابطة/مجتمع البلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو”.

كما ستتاح للأطراف الفرصة لمناقشة القضايا الراهنة ذات الأهمية السياسية، وفق المذكرة.