ميلوني: لدينا نظام أغذية زراعية قوي وصادراته تجاوزت 60 مليار يورو العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن-وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني نظام الأغذية الزراعية لبلادها بـ”القوي والصحي”، مشيرة إلى أن حجم صادرات هذا القطاع “تجاوز 60 مليار يورو في عام 2022”.

ورأت ميلوني، خلال حدث الجمعة حول الأغذية الزراعية بالسفارة الإيطالية في لندن، أنه “يمكننا تحقيق أهداف أعلى، انطلاقا من العلاقة بين إيطاليا والمملكة المتحدة”.

وقالت إن الأغذية الزراعية الإيطالية “ذات جودة عالية وحكومتي تحميها بقوة وتروج لها من خلال الأسواق الدولية”، فـ”جودة الإنتاج والقيم المتجذرة في تقاليد وأراضي أمتنا تجعل من الأغذية الزراعية المنتجة في إيطاليا أحد الأصول الإستراتيجية لاقتصادنا، وعنصرًا أساسيًا لخبرتنا على المستوى الدولي “.