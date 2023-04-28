ميلوني تدافع عن سياسة الحكومة البريطانية بشأن الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن-دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن سياسة الحكومة البريطانية القاضية بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، البلد الافريقي الذي تتهمه منظمات بانتهاك حقوق الانسان.

وقالت ميلوني، في تصريح للصحفيين في اليوم الثاني لزيارتها للملكة المتحدة “إن مسألة تقديم رواندا كأنها دولة أفريقية غير مناسبة، نعم هذه عنصرية”.

وأضافت رئيسة الوزراء، في معرض ردها على سؤال حول خطة الحكومة البريطانية بشأن المهاجرين غير النظاميين المثيرة للجدل “إنها ليست عمليات ترحيل حين تتعلق بالهجرة غير الشرعية. وعندما يصل هؤلاء الأشخاص (إلى رواندا) تتم معالجة طلباتهم للجوء وهذا يتطلب وقتا لمعرفة ما إذا كان هناك من لديه حق الحصول على الحماية الدولية أم لا”. وقالت “في هذه الحالة، وفي جميع محاكم العالم: إذا لم تكن مؤهلاً فعليك العودة إلى بلادك” .

وحسب رئيسة الوزراء الإيطالية، فإن “مكان معالجة هذه الطلبات هو أمر ثانوي تمامًا، فالاتحاد الأوروبي نفسه يقر انشاء مراكز استقبال لهؤلاء الأشخاص أثناء تقديمهم لطلبات اللجوء”. وقالت “النقطة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار هي أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بكثير إذا تركزت ضغوط طلبات اللجوء على بعض الدول فقط”.