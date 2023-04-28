الحرب بأوكرانيا والاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية محور لقاء رئيسي إيطاليا وليتوانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتاريلا الجمعة بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي) نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا.

وحسب رئاسة الجمهورية الإيطالية، فإن لقاء الرئيسين تمحور حول “الحرب في أوكرانيا، الاستقلالية الاستراتيجية الاوروبية، المهاجرين وتوسيع الاتحاد الأوروبي”.

وأعاد ماتاريلا خلال الاجتماع تأكيد “دعم إيطاليا للسلطات في كييف”، وأشار إلى مشاركة قوات بلاده في كتائب حلف شمال الاطلسي التي “تحرس حدود الحلف” على الساحل الشرقي للبلطيق.

كما شدد رأس الدولة الإيطالية على “ضرورة الحفاظ على قيمة الوحدة التي تحرك بها الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن التوجه الدفاعي للتكتل الموحد الأوروبي، في إطار ما يسمى بالاستقلالية الاستراتيجية، “ليس بديلا لحلف شمال الأطلسي، بل عامل تقوية له”.