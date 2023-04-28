الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات ضد من يهدد استقرار وديمقراطية مولدوفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الجمعة إطارًا جديدًا لتدابير تقييدية مستهدفة توفر للاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات ضد أشخاص مسؤولين عن دعم أو تنفيذ إجراءات تقوض أو تهدد سيادة واستقلال جمهورية مولدوفا ونظامها الديمقراطي وسيادة القانون أو استقرارها وأمنها.

وكانت السلطات في مولدوفا قد حذرت مؤخرا مما وصفته بمخطط روسي للإطاحة بالحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، نوه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بأن “مولدوفا، بصفتها أحد البلدان الأكثر تضررًا من تداعيات الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، نشهد محاولات متزايدة ومتواصلة لزعزعة استقرارها”.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أن “نظام العقوبات الجديد يمنحنا إمكانية مواصلة تعزيز قدرة مولدوفا على الصمود من خلال استهداف أولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار البلاد”.

وقال “هذه إشارة سياسية مهمة لدعم الاتحاد الأوروبي لمولدوفا في السياق الصعب الحالي”.

وبفضل هذا الإطار الجديد، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على استهداف أفراد يعرقلون أو يقوضون العملية السياسية الديمقراطية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، بما في ذلك من خلال أعمال العنف. يمكن أن تستهدف التدابير التقييدية المستقبلية الأفراد الذين ينخرطون في سوء سلوك مالي خطير فيما يتعلق بالأموال العامة والتصدير غير المصرح به لرأس المال، بقدر ما يمكنهم السيطرة على أنشطة سلطات الدولة أو التأثير بشكل خطير عليها.

وتكمن العقوبات في تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات، وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.