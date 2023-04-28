مجلس الامن الأممي يرحب بزيارة وفد سعودي وعماني لمدينة صنعاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن “الترحيب” بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى مدينة صنعاء اليمنية، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

كما رحب أعضاء المجلس، حسب بيان الجمعة نقله المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، “بدعم السعودية وعُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة”، مشيرين إلى “إن هذه المحادثات تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية-يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف اليمنية إلى “مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية”، مشددين في بيانهم على “دعمهم المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف”.