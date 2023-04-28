ميلوني تدعو “للتصدي لخطر الاستقطاب” بين شمال وجنوب العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن- دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى “التصدي لخطر الاستقطاب بين الشمال والجنوب”، مشيرة بهذا الصدد إلى أن معظم الدول التي امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا هي من إفريقيا وآسيا.

وقالت ميلوني الجمعة، لدى تسلمها في العاصمة البريطانية (جائزة غروتيوس) “لا يمكننا إعطاء الانطباع بأننا لا نولي الاهتمام الواجب لمناطق استراتيجية رئيسية أخرى في العالم”.

وأضافت “العالم يراقبنا ويجب أن نتصدى لخطر الاستقطاب بين الشمال والجنوب” ولمفهوم “الغرب (من جانب) والبقية (من جانب آخر)”.

ورأت رئيسة الوزراء أنه “نحن بحاجة إلى تحديد مجالات جديدة للتعاون مع هذه البلدان، من خلال عروض محددة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتها”. وقالت “لهذا السبب تعمل حكومتي على إنشاء نموذج للتعاون المتكافئ مع الدول الأفريقية، وهي مبادرة تسمى: خطة ماتي ، تخليدا لذكرى الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) للطاقة ، الذي يتم الاحتفال بتاريخ ميلاده غدا”.

وأشارت إلى أن خطة ماتي “لأفريقيا تقوم على الرفض القوي للنهج المفترس في الماضي، وتهدف إلى التعاون مع أفريقيا لخلق ازدهارها من خلال مواردها المتعددة”.