واشنطن: على قادة لبنان انتخاب رئيس الجمهورية بعد مرور نصف عام من شغور المنصب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- حثت الولايات المتحدة الامريكية “القيادة السياسية اللبنانية على التحرك بسرعة لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لإنقاذ اقتصاده من الأزمة”.

ونوهت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية بعد مرور ستة أشهر على شغور منصب رئيس الجمهورية، بأنه “لا يجوز لقادة لبنان وضع مصالحهم الشخصية وطموحاتهم فوق مصالح بلدهم وشعبهم”.

ورأت أنه “في حين يتعين على قادة لبنان المنتخبين تشكيل حكومتهم، فإن الولايات المتحدة تؤمن أن لبنان بحاجة إلى رئيس بمنأى عن الفساد بوسعه توحيد البلاد والدعوة إلى الشفافية والمساءلة ووضع مصالح الشعب اللبناني أولاً والتحرك نحو الوحدة الوطنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، وعلى رأسها تلك المطلوبة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي”.