وزير الداخلية الإيطالي: الأحداث الراهنة تحتم إعادة تحديد السياسات الأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الاقتناع بأنه “في إطار السياقات الحضرية، نشهد حاجة متجددة لإعادة تحديد السياسات الأمنية”، مبيناً أن “الوضع الراهن أيضاً يحثنا ويفرض علينا ذلك”.

وفي كلمته خلال افتتاح مركز شرطة جديد بروما، الثلاثاء، قال الوزير بيانتيدوزي: “نحن في حالة يعاني فيها المواطنون من نمو ملحوظ في سياقات التهميش وفقدان بعض النقاط المرجعية”، لذا “علينا أن نبدأ من السياقات الحضرية لمراجعة مفهوم إدارة الملف الأمني”، في إشارة إلى أعمال عنف من بينها تعرض فتاة للاغتصاب بمحطة قطارات ميلانو (شمال).

وأردف: “لقد بدأنا من ثلاث مدن كبرى، من خلال تنفيذ تدخلات مهمة”، مبيناً أنه “على الرغم من خطورة الأحداث الأخيرة التي وقعت في المناطق المتاخمة للمحطات، فلم نجد أنفسنا غير مستعدين لتقديم الجناة في الجرائم المرتكبة إلى العدالة”.

وأضاف وزير الداخلية، أن “علينا تركيز أنشطة الشرطة في السياقات التي تشهد حاجة ماسة إليها، وسنفعل ذلك بشكل أكبر وأفضل”. واختتم بالقول: “نحن نقوم بذلك في مناطق الحياة الليلية، بالمراكز الطبية وفي تلك الأماكن التي تواجه مجتمعاتها مشاكل ناشئة”.