الاتحاد الأوروبي والصومال يطلقان “خارطة طريق شراكة” للعامين المقبلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أطلقت الحكومة الفيدرالية الصومالية والاتحاد الأوروبي اليوم “خارطة طريق تشغيلية مشتركة تمهد لمسار انخراط مركز متجدد خلال العامين المقبلين”.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل بهذا الصدد، فإن “خارطة الطريق العملياتية المشتركة” تأتي “تتويجًا لتبادلات فنية رفيعة المستوى والمكثفة بين مقديشو وبروكسل خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك الحوار السياسي بين الصومال والاتحاد الأوروبي الذي عقد في 6 آذار/مارس 2023”.

وفي هذا الصدد، أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى “الشراكة طويلة الامد” بين الاتحاد الأوروبي والصومال، وقال إن “هذه العملية الشاملة في تحديد الأولويات المشتركة هي مثال على شراكة ناجحة”.

ونقلت المذكرة عن منسق السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي الموحد “الإشادة بالجهود الجادة للحكومة الاتحادية والتقدم المحرز في بناء السلام والتنمية في الصومال لصالح المواطنين الصوماليين”، مثمنا “العمليات المستمرة الناجحة لمحاربة حركة الشباب” الإرهابية. وأكد على أن “الاتحاد الأوروبي والصومال يعملان معًا على تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وفقًا لمبادئ النظام الدولي القائم على القواعد”.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري بهذا “الإنجاز التاريخي”، مشيدا “بأهمية هذه الجهود لتعميق الشراكة بين الصومال والاتحاد الأوروبي، حسب المذكرة. وقال: “إن إطار العمل التشغيلي الذي تم إطلاقه اليوم والذي يمهد الطريق لانخراط مركز ومتجدد هو شهادة على تفانينا في الاستفادة من شراكاتنا لتقديم فوائد ملموسة تمس حياة وسبل عيش المواطنين العاديين”. وأردف” لقد ظل الاتحاد الأوروبي صديقًا موثوقًا وشريكًا وثيقًا، وأنا على يقين من أن خارطة الطريق التشغيلية المشتركة هذه ستتيح مزيدًا من التقدم في المجالات الحاسمة لبناء الدولة والسلام والأمن والتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات”.