أزمة السودان محور مكالمة هاتفية بين بوريل وشكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفيا اليوم الثلاثاء من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك في إطار “التشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان”.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد وقت قصير من استقبال رئيس الدبلوماسية المصرية لمبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد إلى أن حديث شكري وبوريل “تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسؤول الأوروبي أعرب من جانبه عن “تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها”، فضلا عن “استضافتها للمواطنين السودانيين”.

وحسب المتحدث، فإن الطرفين اتفقا في نهاية الاتصال على “استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة”.