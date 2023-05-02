المتحدث باسم الكرملين ينفي علمه بمهمة سلام سرية للفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء العلم مبادرة جارية للفاتيكان من أجل السلام بين موسكو وكييف، حسبما نقلت عنه وكالة تاس، وذلك تعليقا على مهمة سلام سرية تحدث عنها البابا فرنسيس.

وكان البابا، ردا على سؤال حول ما إذا كان لقائه بمتروبوليت هنغاريا هيلاريون ورئيس وزرائها فيكتور أوربان فرصة لتسريع عملية السلام في أوكرانيا بطريقة ما، قد أكد أن “الجميع مهتم بدرب السلام”. وقال: “أنا مُستعد. أنا على استعداد لكي أفعل كل ما يجب فعله. أيضًا، هناك مهمة جارية الآن، لكنها ليست علنية بعد. سأخبركم عندما ستصبح كذلك”.

كما نوه البابا، خلال مؤتمر صحفي عقده متن الطائرة التي أعادته من بودابست إلى روما “أعتقد أن السلام يُصنع دائمًا من خلال فتح قنوات، لا يمكننا أن نحقق السلام أبدًا بالانغلاق. أدعو الجميع لكي يفتحوا علاقات وقنوات صداقة … وهذا ليس بالأمر السهل. إن الكلام الذي أقوله بشكل عام، قلته مع أوربان وقلته تقريبًا في كل مكان هذا ليس بالأمر السهل”.