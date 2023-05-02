مكالمة هاتفية بين الرئيسين المصري والكيني حول “تطورات الأزمة بالسودان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني ويليام روتو، تباحثا خلاله “حول آخر تطورات الأزمة في السودان”.

وتحدث الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، عن “توافق الرؤى على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار”.

كما أكد الرئيسان “دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيًا واقتصاديًا، وصولًا إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا على “مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الأفريقي المشترك، في ضوء الدور الحيوي لمصر وكينيا في هذا الصدد”.