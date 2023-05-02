ميلوني: يجب الدفاع عن كل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء على “أهمية الدفاع عن كل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وأشارت ميلوني، خلال تصريحات مشتركة للإعلام مع المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، إلى أن إيطاليا والنمسا “تعانيان كلاهما من ضغوط كبيرة من تدفقات الهجرة وتتعاونان وتنويان المزيد من التعاون”.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية المجلس الأوروبي القادم المقرر في شهر حزيران/يونيو بـ”المهم والمدعوة فيه بروكسل لتقديم نقلة نوعية طلبها كلانا” فيما يتعلق بقضية الهجرة، حيث “تتطلب إدارة التدفقات اهتماما بجميع الطرق، بما في ذلك الخط البحري”.

وقالت “ينبغي الدفاع عن كل الحدود الأوروبية الخارجية، ونحن نتعاون في هذا الأمر وسنستمر في التعاون”.