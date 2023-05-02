المستشار النمساوي يلمح لإمكانية اتفاق مع رواندا لترحيل المهاجرين غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى ضغوط الهجرة والتي تواجهها “بشكل خاص” إيطاليا، داعيا إلى “طرح أساليب ونماذج جديدة وإجراءات مماثلة للدنمارك”، التي وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع السلطات في كيغالي تقضي بترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا.

وتحدث نيهامر للصحفيين في اعقاب اجتماع الثلاثاء بمقر الحكومة الايطالية (قصر كيجي) عن “ارتباط وثيق” بين روما وفيينا فيما يتعلق “بالتحالف والتعاون في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية ومحاربة الذين يستغلون البشر”.

وقال “أنا وميلوني نحاول التوصل إلى اتفاقيات مماثلة لما فعلته الدنمارك، من أجل التمكن من وضع حد لاستغلال معاناة الناس… نفكر في غانا وأنغولا ومصر وحتى المغرب”، الدول التي “كانت مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالهجرة وكذلك أيضًا بأمن إمدادات الطاقة”.

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية قد استبعدت خيار التعاون بمفردها مع دولة ثالثة لترحيل المهاجرين أملا في التوصل إلى حلول أوروبية بدلاً من ذلك.