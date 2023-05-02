بوريل: تبادل مفتوح وبناء مع إسرائيل بشأن عملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى سعي الاتحاد الأوروبي إلى “تبادل مفتوح وبناء مع إسرائيل بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط”، مؤكدا “الالتزام بحل الدولتين”

جاء ذلك لدى اجتماعه في وقت سابق الثلاثاء في بروكسل مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، في أول لقاء شخصي بينهما، استعرضا خلاله “العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالإضافة إلى القضايا الإقليمية”.

وحسب المذكرة الصادرة في أعقاب اللقاء في بروكسل، نوه بوريل بأن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “قوي للغاية وأن الاتحاد حريص على تعميق هذه العلاقة بشكل أكبر”، على أمل عقد اجتماع مجلس الشراكة هذا العام بوصفه أعلى مستوى مؤسسي للحوار الثنائي “لمواصلة تعزيز العلاقات وأيضا التعاون لمواجهة التحديات العالمية، من بينها الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والدور الإقليمي لإيران”.

وأفادت المذكرة بأن بوريل “أدان الهجمات الإرهابية والصاروخية الأخيرة ضد الإسرائيليين”، وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي “بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مشيرا إلى أن “أي رد يجب أن يكون متناسبا ومتسقا مع القانون الدولي”، معربا “في الوقت نفسه عن قلقه إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.