وزير الدفاع الإيطالي يواصل لزيارته للعراق بلقاء قادة إقليم كردستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء عن “علاقة صداقة قوية بين إيطاليا وكردستان العراق” وذلك في أعقاب “محادثة ودية” مع الرئيس الفخري للإقليم، مسعود بارزاني.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع الإيطالية على منصة (تويتر) في اليوم الثاني لزيارة كروزيتّو للعراق.

والتقى الوزير في وقت لاحق رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، للتباحث بشأن “الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين الإقليم وإيطاليا”.

ونقلت حكومة الإقليم عن الوزير الإيطالي التأكيد على أنه “يعدّ نفسه صديقاً لشعب كردستان”، مجددا “التزام بلاده في مواصلة دعم البيشمركة من أجل مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة”.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد عقد أمس سلسلة من الاجتماعات المؤسسية في العاصمة بغداد، كما تفقد أفراد قوة بلاده العاملة في إطار بعثة الناتو التدريبية في العراق، البلد الذي وصفه بـ”الحاسم للاستقرار الإقليمي”.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد تحدثت عن “محادثة مطولة وودية” مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، تركزت حول “الرغبة المشتركة لتكثيف العلاقات الثنائية”. ونقلت عن الوزير الإشارة إلى أن “إيطاليا والعراق تربطهما علاقات تاريخية قائمة على تعاون كبير”، معربا عن “الامل بأن تتكثف هذه العلاقات من خلال أشكال جديدة من التعاون”.

كما التقى كروزيتو في بغداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أعرب عن “خالص تقديره للمساهمة الإيطالية في بعثة الناتو التدريبية في العراق وعلى الدعم الذي تقدمه بلادنا داخل التحالف ضد داعش، وكذلك في قطاع الأمن والبنية التحتية”، حسبما أفادت مذكرة وزارة الدفاع في روما.

وقد رافق الوزير خلال لقاءاته المؤسسية نظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي الذي سبق أن عقد معه اجتماعا ركز على “تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الايطالية والعراقية ومحاربة الإرهاب والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري”.