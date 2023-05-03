وزير الداخلية الإيطالي يعلن عن مهمة إلى تونس سعيا لوقف تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن أنه سيقوم “في الأيام القليلة المقبلة بمهمة إلى تونس، تهدف إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مشتركة مع هذا البلد ومنع انطلاق قوارب الهجرة”.

وفي تصريحات في نهاية اجتماع لجنة النظام والأمن العامين الذي عقده في مدينة باليرمو (عاصمة مقاطعة صقلية ـ جنوب) الأربعاء، قال الوزير بيانتيدوزي، إنه “بالإضافة إلى ذلك، نعمل على وضع خطة للهجرة”، والتي “تنطوي على زيادة مراكز الاستقبال بين مقاطعتي صقلية وكالابريا، لتجنب خلق حالات طارئة في لامبيدوزا، وإدارة حالات تفجر زيادة الوافدين بطريقة منظمة”.

وخلص الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، إلى القول، “إننا نهدف أيضاً إلى تعزيز عمليات نقل المهاجرين، لتخفيف الازدحام في لامبيدوزا قدر الإمكان”.