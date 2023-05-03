الأردن: دعم إيطالي لمخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت الحكومة الاردنية بأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي أطلع في اتصال هاتفي نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني على “مخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سورية، والمسار السياسي العربي، والدور الذي أطلقه الاجتماع للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية”.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أن “الوزير الإيطالي أكد دعم بلاده لهذا الجهد”. وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الذي أعلن عن زيارة قريبة للأردن قد تحدث عن “رؤية مشتركة في عملية التطبيع مع سورية”.

وجاء الاعلان الاردني غداة اتصالات هاتفية أخرى للصفدي شملت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية السويد وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لذات الغرض.

وأوضح الصفدي لنظرائه “أهمية الاجتماع الذي بنى على المبادرة الأردنية والمبادرة السعودية والجهود والاتصالات العربية الأخرى، في إطلاق حوار مباشر مع الحكومة السورية بهدف إنهاء الأزمة وما تسبب من معاناة للشعب السوري الشقيق، وانعكاسات سلبية على المنطقة والعالم”، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأردنية

كما نوه الصفدي بـ”أهمية التوافقات، التي عبّر عنها البيان الختامي المشترك الذي صدر عن الاجتماع، والتي ستسهم حال تطبيقها في جهود حل الأزمة السورية ومعالجة قضايا رئيسة مثل قضية اللاجئين وأمن الحدود ومحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات”. ورأى أن “التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويعيد لها أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها، ويلبي طموحات شعبها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين، ضرورة لأمن واستقرار المنطقة وأولوية يجب تكاتف الجهود لتحقيقها”.