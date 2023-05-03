مسؤول أمني إيطالي يدعو للتفكير بـ”إيجابية” حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدث مدير الوكالة الوطنية الإيطالية للأمن السيبراني، برونو فراتاسّي عن “إمكانات للذكاء الاصطناعي نتملكها كدولة يجب تقدير قيمتها مما يجعلنا نأمل في وجود ذكاء اصطناعي مصنوع في إيطاليا وفقًا لنهجنا ورؤيتنا”.

وقال، مخاطبا المؤتمر الإيطالي حول الأمن السيبراني المنعقد بمدينة باري (جنوب شرق) “هناك مخاطر بعيدة المدى للذكاء الاصطناعي، ولكن الخوف يجب ألا يكون أداة كبح، بل يجب أن يدعونا إلى وضع قواعد وتوازن في تطويره”.

وأردف “أقرأ مواقف تميل إلى جعلنا ننظر بشك إلى الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي، لكن يجب علينا التفكير بشكل إيجابي، وتصور هذه الأنظمة كنظم تعمل على تحسين جودة حياتنا. يجب أن نواجه هذا التحدي بروح ابتكارية وتوازن وقد بدأنا بالفعل في ذلك”.