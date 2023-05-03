كوليبا يرحب باقتراح إطلاق سباق طواف إيطاليا للدراجات العام القادم من أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعرب وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا باقتراح نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني القاضي بإطلاق المرحلة الأولى من سباق طواف إيطاليا (جيرو دي إيتاليا) للدراجات الهوائية العام المقبل في أوكرانيا.

ويقام السباق الدولي عادة على إحدى وعشرين مرحلة في الفترة من 6 إلى 28 أيار/مايو من كل عام.

وكتب كوليبا الأربعاء في تغريدة على منصة (تويتر) “أحيي اقتراح أنطونيو تاياني لعقد المرحلة الأولى من حدث الدراجات الهوائية المرموق (جيرو دي إيتاليا) العام المقبل في أوكرانيا”. وقال إنه “مثال رائع للرياضة التي توحد حقًا بين الشعوب والأمم”.

وأعرب كوليبا عن شكره لـ”أنطونيو وجميع أصدقائنا الإيطاليين، لإيمانهم بانتصار أوكرانيا”.