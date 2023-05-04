تاياني التقى حفتر في روما (إضافة)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن تتمحور محادثات القائد العام لـ(الجيش الوطني الليبي) في روما حول الازمة الليبية بما في ذلك أفق توافق الفرقاء الليبيين على إجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي، فضلا عن تدفقات المهاجرين، خاصة وأن السلطات في روما لاحظت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في قوارب الهجرة المنطلقة من السواحل الشرقية لليبيا.

ومن المرتقب أن تتطرق المباحثات أيضا إلى الصراع العسكري في دولة الجوار السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وتداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة عبر التراب الليبي.

جدير بالذكر، أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تحدثت نهاية الشهر الماضي مع الجنرال الليبي حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية ومن بينها مجموعة (فاغنر) الروسية المدعومة من الكرملين من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان، حسبما أفادت إدارة واشنطن