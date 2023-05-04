كاريتاس: التفكير بالهجرة في إطار هيكلي خارج منطق الطوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالبت رئاسة منظمة (كاريتاس)، فيما يتعلق بقضية الهجرة، بـ”الخروج بشكل نهائي من منطق حالة الطوارئ، لفسح المجال للتفكير بأطر هيكلية”.

وقالت المنظمة الإنسانية الكاثوليكية، في بيان، إن “هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات مشتركة على المستوى الأوروبي وبدون مزيد من التأخير”، وذلك “لإنشاء كل تلك القنوات القانونية التي تسمح لمن سيصلون إلى أوروبا في أي حال من الأحوال، بعدم المخاطرة بحياتهم”.

ولفتت المؤسسة التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، في مذكرتها، إلى أن “الهيئات الأبرشية تشارك في عملية استقبال المهاجرين، وتتلقى الدعوات بشكل متزايد للتعامل مع مواقف تنطوي على أهمية كبيرة”، وبينما “يزداد عدد الوافدين، فمن المهم تفضيل نظام استقبال واسع النطاق يأخذ بالاعتبار الهياكل الأصغر ذات الأولوية، ضمان معايير الجودة العالية والاندماج الفعال للأشخاص في النسيج الاجتماعي”.

وذكّرت رئاسة المنظمة، بأن “مسألة القصر غير المصحوبين بذويهم، لا تزال تثير قلقاً كبيراً”، مبينةً أن “من الضروري تحديد الأدوات الواضحة التي تسهل لم الشمل الأسري، من خلال مسارات محمية ومنظمة، لكيلا تغذي الشبكات غير القانونية المكرسة لاستغلال البشر والاتجار بهم”.