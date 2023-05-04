قائد أوركسترا إيطالي يمدّ “دروب الصداقة” بين رافينّا وجرش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ لا حجر، طوب أو فولاذ، بل أن الجسور التي يبنيها مهرجان رافينّا الموسيقي منذ عام 1997 عبر “دروب الصداقة” هي تلك التي يمكن أن تخلقها الموسيقى، اللغة العالمية الموحدة.

وقال معدو الحدث في بيان، إن “هذه الجسور غير المرئية، التي لا تقل واقعية أو ضرورة، هي دعوة للحوار، عرض للراحة وصورة للأمل، وقد يتبين على طول دروب الصداقة أحيانًا، أن الجسر موجود بالفعل، كذلك الذي بناه كرم الشعب الأردني على سبيل المثال، الذي استقبل في العقد الماضي مئات آلاف اللاجئين السوريين وغيرهم”.

وأشار البيان إلى أنه “في هذا السياق، يكرّم الحفل الموسيقي الذي سيقيمه قائد الأوركسترا الإيطالي الشهير ريكاردو موتّي يوم الأحد 9 تموز/يوليو على المسرح الروماني في جرش، (بومبي الشرق)، روح الأخوة الاستثنائية هذه”.

وأوضح البيان، أنه “ليس من قبيل المصادفة أنه بعد الظهور الأول مرة على خشبة مسرح (دي أندريه) في رافينّا يوم 7 تموز/يوليو والموعد في الأردن، أن تصل (دروب الصداقة) إلى مسرح (غراندي) في مدينة بومبي القديمة في الـ11 من الشهر ذاته”.

وذكر البيان، أن “في جميع المراحل الثلاث للحدث، ستوحد قيادة موتّي لأوركسترا جوفاني لويجي كيروبيني وجوقة كريمونا القديمة مع موسيقيين أردنيين في الفصل الثاني لأوبرا أورفيو ويوريديس، لـ غلوك، في ألحان وجوقات من نورما بيليني وأغنية المصير لـ برامز”.

وسلط البيان الضوء، على أن “مهرجان رافينا، سيزور في الأردن مخيم الزعتري للاجئين أيضاً، الكائن على الحدود مع سورية، لأداء حفل موسيقي مع فنانين سوريين من الشتات والموسيقيين المقيمين في المخيم، الذين سيحظون بآلات جديدة كهدية”.