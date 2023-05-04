ناشط إنساني إيطالي: الحكومة تشن حرباً ضد اللاجئين وتفرش البساط الأحمر لحفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال ناشط إنساني إيطالي: “يبدو لي أن حكومة ميلوني نشطة للغاية في مكافحة البشر وليست ضد المتاجرين بالبشر كما تقول، وهذا واضح من خلال انتهاكها المنهجي لحقوق الإنسان وحق اللجوء على وجه الخصوص”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، أضاف رئيس مهمة الإنقاذ بمنظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية، لوكا كازاريني، غداة منح مجلس النواب الثقة لمرسوم الهجرة الذين سيحظى اليوم بالضوء الأخضر النهائي، أن “القرار الذي كان يُعتقد أنه رد على إحدى أخطر مآسي البحر، والتي كان يمكن تجنبها وشهدت مصرع 100 شخص على سواحلنا، من بينهم 30 طفلاً، يلغي الحقوق والحماية للاجئين ويدين من يصل بهم الأمر إلى الاحتجاز لأكثر من ستة أشهر قبل إعادتهم إلى الوطن دون ارتكابهم أية جريمة”.

وذكر كازاريني، “إن (وزير الخارجية أنطونيو) تاياني، أعلن اليوم التبرع بمبلغ 10 ملايين يورو للزعيم التونسي (قيس) سعيد مقابل فرض حصار في ذلك البلد بسبب تفجر تدفقات الأشخاص الذين يحاولون الفرار منه”.

وأردف: “من ثم، يُفرش البساط الأحمر في روما لأمير الحرب الليبي في برقة (المشير خليفة) حفتر، التي كان ذات يوم، مجرما يبرم الاتفاقيات مع روسيا بوتين وقوات فاغنر، وفي وقت آخر يصبح شريكًا ثمينًا لعقد اتفاقيات لسجن النساء والرجال والأطفال الذين يطلبون إجلائهم إلى أوروبا”.

وذكّر الناشط بأن “الرفض الجماعي للمهاجرين محظور بموجب اتفاقية جنيف والدستور الإيطالي، ولكن من الذي سيحتج إذا كان المرفوضون بشرًا لا قيمة لحياتهم؟ بينما لا يوجد أي أثر لتكثيف الممرات الإنسانية، كمقاربة مختلفة من قضية الهجرة الكبرى”.

وسلط كازاريني الضوء على أن “مشكلة الحكومة هي تكثيف الحرب القذرة ضد المهاجرين واللاجئين، بأي وسيلة، قانونية أو غير قانونية”، محذراً من أن “هذا ما يجب علينا القيام به نحن أيضاً، لكن بطريقة معاكسة: تقديم الدعم لأولئك الذين يطلب المساعدة والقبول الواسع لإخوة وأخوات لهم الحق بالعيش كأي شخص آخر، بأي وسيلة ضرورية”.

وخلص رئيس مهمة الإنقاذ في (Mediterranea Saving Humans) الى القول: “بعد ذلك يمكن للمرء أن يختار بين الوقوف إلى جانب أسوأ المجرمين وقطاع الطرق في البحر الأبيض المتوسط، ​​أو مع النساء، الرجال والأطفال الأبرياء”.