برلمانية إيطالية: لنحمِ الحدود بعد سنوات من تقاعس تيار اليسار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت برلمانية إيطالية، إلى حماية حدود البلاد من تدفقات الهجرة، بعد سنوات من تقاعس تيار اليسار بهذا الشأن.

وقالت عضو مجلس النواب من حزب (إخوة إيطاليا)، سارة كيلاني، في تصريحات الخميس، إنه “مع تحويل مرسوم الهجرة إلى قانون اليوم، تتخذ إيطاليا أخيرًا موقفًا واضحًا وحازمًا بشأن مشكلتي تدفقات الهجرة والاتجار بالبشر”.

وأضافت البرلمانية المصرية الأصل، أنه “بعد سنوات من التقاعس اليساري وسياسات الموانئ المفتوحة الشريرة، ها نحن نتماشى مع اللوائح الأوروبية بشأن منح تصاريح الإقامة، نعمل على تسهيل التدفقات المنتظمة، نحمي الحدود ولا نتسامح مع أولئك الذين يستفيدون على حساب حياة الناس”.

وخلصت كيلاني الى القول، إنه “كان علينا واجب مواجهة حالة طارئة لم يعد من الممكن تأجيلها، وقد قمنا بذلك بشجاعة وحزم”.