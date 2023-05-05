وزير الخارجية الايطالي يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتذار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باريس بالاعتذار، بعيد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي وصف فيها رئيسة الحكومة جورجا ميلوني بأنها “عاجزة” عن حل مشاكل الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.

وقال تاياني في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة إنها “شتيمة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف. يتعين الآن على فرنسا الاعتذار”.

وقال تاياني إن نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، التي ألغى لقاءً كان مقررا معها في باريس مساء أمس الخميس، “اتصلت بي مرتين لإبلاغي عن أسفها. لقد كانت ودية للغاية”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه “بكل تأكيد لا يفكر باقي المسؤولين في الجهاز التنفيذي للرئيس إيمانويل ماكرون مثل (وزير الداخلية جيرالد) دارمانان”. وقال إن البيان الصحفي التوضيحي الذي صدر لاحقا “ليس كافيًا لأنه لم يتضمن اعتذارا”، إلا أنه أردف “لكن نلاحظ على الجانب الفرنسي علامات الاستياء والإحراج مما حدث”.