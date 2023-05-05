شركة إيطالية تفوز بعقدين بمجال تحلية المياه في السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حصلت إحدى شركات مجموعة Webuild (ساليني-امبريجيلو سابقا) على عقدين بقيمة إجمالية 408 مليون يورو (439 مليون دولار أمريكي)، لبناء وإدارة محطة معالجة المياه في مجمع الزلف النفطي البري، شمال شرق المملكة العربية السعودية.

ويمثل فوز شركة Fisia Italimpianti، الرائدة عالميًا في بناء المحطات التحلية ومعالجة المياه، بهذين العقدين دخولها إلى مجال النفط والغاز وعودتها إلى قطاع الصيانة والتشغيل، حسب مذكرة للمجموعة الإيطالية.

ويعزز المشروع أيضًا موقع Webuild في سوق المياه، الذي يتمتع بإمكانات نمو عالية.

وتنشط المجموعة الإيطالية في أكثر من 50 دولة في مجالات الهندسة المدنية الكبرى، كالسدود ومحطات الطاقة الكهرومائية والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والمطارات والطرق السريعة.