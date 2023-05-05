متحدث أوروبي يدين “تصعيد روسيا لهجماتها العشوائية ضد منشآت مدنية” بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أدان المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي “التصعيد الأخير الذي شهده هذا الأسبوع في الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا”، حيث “تزايد القصف العشوائي والدموي للمناطق المدنية واستهدفت قذائف صاروخية وطائرات مسيرة مرة أخرى أوديسا والعاصمة كييف”.

ولفت بيتر ستانو في مذكرة الجمعة إلى أن ذلك “يأتي إلى جانب هجمات روسية عشوائية بالمدفعية الثقيلة على بنية تحتية مدنية في منطقة خيرسون، أصابت على وجهه الخصوص سوبر ماركت كبير ومحطة سكة حديد ومحطة وقود”. وحسب المتحدث، “قتلت أحدث هذه الأعمال الوحشية الروسية أكثر من 20 شخصًا وجرحت ما يقرب من 50 في خيرسون، وجميعهم من المدنيين”.

وقال “ينبغي أن يتوقف على الفور هذا القتل الطائش للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية “.

وشدد ستانو على أن “هذه الهجمات الروسية العشوائية ضد المنشآت المدنية تشكل جرائم حرب”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي أوضح أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب للقادة والجناة والمتواطئين في هذه الفظائع” وسيظل “ملتزماً بمحاسبتهم جميعاً”.