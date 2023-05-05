بوريل: الهجرة قضية مشتركة يجب معالجتها بشكل مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا- قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن “دوري هو محاولة جعل جميع الدول الأوروبية تعمل معًا”، وذلك ردا على سؤال حول الازمة الدبلوماسية الأخيرة بين روما وباريس في أعقاب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي اتهم فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بقيادة حكومة متطرفة عاجزة عن حل مشكلة تدفقات المهاجرين من شمال افريقيا.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية، على هامش مؤتمر (حالة الاتحاد) بمدينة فلورنسا “هناك مشاكل مشتركة” مثل قضية الهجرة والتي “يجب معالجتها بشكل مشترك بأقصى قدر من الوحدة”. وأضاف “لذلك أنا متأكد من أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات”.

هذا، وقد طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي ألغى لقاء كان مقررا مساء أمس الخميس في باريس مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، الحكومة الفرنسية بالاعتذار عن التصريحات. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة إنها “شتيمة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف. يتعين الآن على فرنسا الاعتذار”.