بوريل: نحن أقرب لواشنطن لكننا نتعامل مع بكين بطريقتنا الخاصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا- رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أنه “يتعين علينا كأوروبيين أن نجد طريقتنا الخاصة في التعامل مع الصين”.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية، أمام مؤتمر (حالة الاتحاد) في يومه الثاني بمدينة فلورنسا، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي حول تبني سياسة أوروبية مستقلة عن واشنطن بشأن الصين، “نحن بحاجة إلى فهم ما يعنيه (إيمانويل) ماكرون. أعتقد أنه كان يقصد أن التحالف يجب أن يكون متوازنًا بين أعضائه: إذا كان غير متوازن للغاية، فهو ليس تحالفًا”.

وأضاف منوها بأنه “يجب علينا الحفاظ على قدراتنا لتبني استراتيجية عالمية مستقلة”، إلا أنه شدد على أنه فيما يتعلق بمثلث الاتحاد الأوروبي-الولايات المتحدة -الصين، “نحن بالطبع أقرب إلى واشنطن، لكن يجب أن تكون لدينا طريقتنا الخاصة في التعامل مع بكين ونحن نعمل على ذلك”.

وقال “أحد أهم الأشياء التي أقوم بها الآن هو إعداد تقرير للمجلس الأوروبي المقبل، لعرض وجهة نظرنا بشأن الصين لأنها شريك اقتصادي بالتأكيد ولكنها أيضًا منافس”، وكذلك “الولايات المتحدة هي أيضًا منافس على المستوى الاقتصادي”.