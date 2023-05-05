الفاتيكان: مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب مثال للحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر إلى أن (مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب) هي “الاتفاق الأول من نوعه والوحيد منذ بداية الحرب”، ما يُظهر أن “الجهود الدبلوماسية تستحق العناء ويمكن أن تأتي بالنتائج المرجوة”.

ورأى غالاغر في لقاء بعنوان (خبز وسلام) نظمته سفارتا أوكرانيا وتركيا لدى الكرسي الرسولي، أن “هذا الاتفاق قادر على الإسهام في إعادة بناء الثقة بين الطرفين، ويمكن أن يفسح المجال أمام حوار مثمر بشأن قضايا أخرى، شأن ضمان الأمن النووي، وتفادي المزيد من التصعيد العسكري”، حسبما نقل عنه الموقع الإعلامي للفاتيكان.

وحسب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، فإنه “يمكن أن يتحول الطعام إلى أداة للسلام كما قال البابا فرنسيس في بركته إلى مدينة روما والعالم يوم عيد الميلاد”.

ومن هذا المنطلق أشاد غالاغر بالاتفاق ودعا إلى الحفاظ عليه وحمايته “من أي استغلال محتمل”، مشيرا إلى ناحية من الاتفاق تهم بنوع خاص الكرسي الرسولي، أي أن “الأطراف شاءت هذه المبادرة كمشروع إنساني إذ إن المعنيين لم يقلقوا فقط على القمح المنتج المهدد بأن يُتلف إن لم يُصدر، بل اهتموا بالحفاظ على استقرار الأسواق وضمان الطعام للفقراء في العالم”.

ولفت رئيس الأساقفة في هذا السياق إلى ما قاله البابا فرنسيس قبل أيام قليلة على التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أنه “لا يمكن استخدام القمح كسلاح، وهذا الأمر ينطبق على الاتفاق أيضا إذ ينبغي ألا يُستخدم لغايات غير مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الإنسانية”.