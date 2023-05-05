برلماني إيطالي: المشكلة مع فرنسا تكمن في مصداقية حكومتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني إيطالي عن الاقتناع بأن الأزمة الدبلوماسية التي ثارت مع فرنسا، تكمن في مصداقية حكومة بلاده.

وقال عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي، في تصريحات صحافية على هامش اعتصام لحزبه أمام مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الجمعة، إنه “بغض النظر عن احترام اعتدال النبرات مؤسساتياً، فالحق مع الحكومة الفرنسية أصلاً”.

وأوضح البرلماني اليساري، أنه “عندما زعمت (رئيسة الوزراء جورجا) ميلوني و(وزير الخارجية أنطونيو) تاياني لمدة أشهر، أن حركة الهجرة الثانوية على الحدود لا يمكن الحد منها إن لم يتوقف قبلها دخول المهاجرين إلى إيطاليا، فمن البديهي بالتالي أن تشعر فرنسا بأنها يتم التلاعب بها”.

وأوضح ماجي: “نذكّر بأن إيطاليا ليست هي البلد الذي يستقبل أكبر عدد من طالبي اللجوء، بل تتلقى فرنسا وألمانيا عددا أكبر منهم”، لكن “المشكلة تكمن في المصداقية، التي تفتقر إليها حكومتنا في بناء سياسات أوروبية جديدة”، واختتم بالقول: “لذا، فمن الحري بتاياني أن يهرع للقاء الحكومة الفرنسية، ويطرح بعض المقترحات على الطاولة”.