البابا يبرق معزِّيًا بضحايا فيضانات في رواندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عبَّر قداسة البابا فرنسيس عن قربه الروحي من جميع الذين يتألّمون بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعات الغربية والشمالية لرواندا، والتي أودت بحياة ١٣٠ شخصًا ودمرت خمسة آلاف منزل. ونقرأ في البرقية التي تحمل توقيع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والموجهة إلى السفير البابوي في كيغالي المطران أرنالدو كاتالان، إن البابا فرنسيس إذ بلغه بحزن عميق نبأ فقدان الأرواح البشرية والدمار الذي سببته الفيضانات الأخيرة، أكّد صلاته من أجل الموتى والجرحى والنازحين، وكذلك من أجل الذين يلتزمون بأعمال الإغاثة. وكعلامة على قربه الروحي، استمطر الأب الاقدس على شعب رواندا فيض البركة الإلهية للقوة والسلام.

هذا وكانت الأمطار الغزيرة قد ضربت البلاد في الليل بين الثلاثاء والأربعاء، وتسببت بفيضانات وانهيارات أرضية وتدمير مبان وطرق. كما تتواصل جهود الإغاثة في هذه الساعات وتتركز على إيجاد ناجين ودفن الضحايا وإيجاد سكن للذين فقدوا منازلهم. وقد بلغ عدد الجرحى ٧٧ شخصًا حتى الآن وقد نُقل نقلوا إلى المستشفى منذ صباح اليوم. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحكومة آلان موكورالندا “في الوقت الحالي لا نعرف العدد الإجمالي للنازحين، والعدُّ لا يزال مستمرًا”. وقد تضرّرت بشكل خاص منطقة كارونجي في الغرب، حيث أفاد تلفزيون RBA العام أن أكثر من ٣٧٠ أسرة تم نقلها إلى ملاجئ مؤقتة بعد أن دمرت منازلها. وقد دعت السلطات الناس للبقاء في حالة تأهب، لا سيما في الليل، والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا مع اشتداد هطول الأمطار.