سيناتور إيطالي: إعطاء أولوية لإعداد كوادر السياحة وبأجور ملائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا سيناتور إيطالي، إلى إعطاء أولوية لإعداد الكوادر العاملة في قطاع السياحة، وتوفير أجور ملائمة لهم.

وكتب نائب رئيس مجلس الشيوخ جان ماركو تشينتينايو على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة،

أنه “في اليوم الأوروبي للسياحة، أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع. عمال مرافق الضيافة، المطاعم، وكالات السفر، منظمي الرحلات السياحية، المنتجعات الشاطئية، المرشدين السياحيين وجميع الآخرين، فهم من يجعل عطلاتنا في إيطاليا مميزة”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه “حتى لو تمكنت إيطاليا من الاعتماد على العديد من المهنيين المؤهلين، يجب أن يظل التدريب أولوية، فهناك فرص عديدة أمامنا بفضل المسارات الجديدة القائمة على الخبرة وإعادة اكتشاف الحقائق المحلية الصغيرة، والتي لا تنتمي إلى الأفلاك السياحية الكبرى”.

وأشار تشينتينايو إلى أنه “علاوة على ذلك، يجب ألا نعتبر عودة السواح الأجانب إلى بلادنا أمرا مفروغا منه، فالمناظر الطبيعية، التراث الفني والثقافي، المنتجات الغذائية، النبيذ وثرواتنا الأخرى لا تكفي، إذا لم نتمكن من تقديم خدمات كافية وتلبية احتياجات الزوار”، مبيناً أنه “للتغلب على هذه التحديات، نحتاج إلى تعزيز مهارات العاملين في القطاع”.

وذكر سيناتور المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا)، أنه “يمكن للشباب الذين يرغبون بسلك هذا المسار أن يجدوا فرص عمل رائعة اليوم حقا، لكن يجب على الشركات التي ترغب بتوظيف الأشخاص المهرة أن تدفع لهم ما يستحقونه”. واختتم بالقول إن “الحكومة تبحث أنسب الحلول بهذا الشأن وستكون قريبًا على استعداد لتقديم يد المساعدة”.