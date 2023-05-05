ميتسولا: لا يمكن لإيطاليا مواجهة الهجرة لوحدها وليهتم بها الاتحاد الأوروبي بأكمله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن “الهجرة ظاهرة يجب أن يحملها على عاتقه الاتحاد الأوروبي بأسره، وليس فقط البلدان الحدودية”.

وفي ارتباط فيديوي بمؤتمر حزب (فورتسا إيتاليا) الملتئم في ميلانو الجمعة، قالت ميتسولا، إنه “لا يمكن لإيطاليا أن تنجح بمفردها بمواجهة هذه القضية”.

في السياق ذاته وبالطريقة ذاتها، قال زعيم كتلة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر: “أصدقائي، إن كان هناك شيء تعلمناه خلال السنوات القليلة الماضية، فهو أننا معًا نكون أقوى. الاتحاد والتضامن هما الحل لتجاوز أي عقبة. يجب أن نتمسك بهذا المبدأ”، مبيناً أنه “في مجال الهجرة على سبيل المثال، لم يعد بالإمكان ترك إيطاليا بمفردها”.

وأضاف ويبر: “نحن بحاجة لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وعدم السماح للمتاجرين بالبشر بتحديد من يدخل أوروبا. ومع ذلك، فهناك حاجة لنهج أوسع وجيوسياسي، يركز على أفريقيا وغرب البلقان”. واختتم بالقول إنه “بهذا الصدد، عليّ أن أهنئ صديقي أنطونيو (تاياني) على عمله المتميز”.