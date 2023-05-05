إيطاليا: استمرار وتيرة مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع السابق، زادت المبيعات في القيمة بينما بقيت ثابتة في الحجم تقريباً، أو شهدت انخفاضاً طفيفاً، سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو غير الغذائية”.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في بيان الجمعة، إنه “في الفترة نفسها، وعلى أساس الاتجاه، استمر ذلك السائد في الأشهر الأخيرة، لكلا قطاعي المبيعات”، بينما “قوبلت الزيادة في قيمة المبيعات بانخفاض في الأحجام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاتجاه في مبيعات المواد الغذائية”.

وخلص (إستات) الى القول، إن “جميع أشكال البيع بالمفرد آخذة في الازدياد، وأن الأكثر استدامة من بينها وعلى نطاق واسع، هي تجارة السلع الإلكترونية”.