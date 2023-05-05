إيطاليا: 20822 إصابة بكوفيد و166 حالة وفاة خلال أسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تقرير صحي إيطالي، إن الإصابات بوباء كوفيد 19 تستمر بالانخفاض في أرجاء البلاد، بينما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا طفيفًا.

وفي بيانات النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، التي تصور اتجاه الوضع الوبائي، ورد أن “في الأسبوع الممتد من 28 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو، تم تسجيل 20,822 حالة جديدة من إصابات كوفيد 19، وذلك بانخفاض بنسبة 10٪ مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت هناك 23,132 إصابة.

وذكرت المعطيات، أنه “كان هناك 166 حالة وفاة في 7 أيام”، أي “بزيادة قدرها 6.4٪ مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان عدد الضحايا قد توقف عند 156 شخصاً”.

وأشارت النشرة إلى أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى في إيطاليا، انخفضت في الأسبوع الماضي بشكل طفيف للغاية: فقد توقفت عند 6.4٪”، أي “أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، عندما كانت النسبة قد بلغت 6.9٪”.

ولفتت نشرة وزارة الصحة، إلى أن “تحاليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها في 7 أيام، تستمر هي الأخرى بالانخفاض”، إذ اشارت إلى “ما مجموعه 324,660 تحليلا، أي ما يعادل 2.5٪ أقل من الأسبوع السابق”، عندما تم إجراء 138,333 تحليلاً.