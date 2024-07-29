رئيس النواب الصيني لميلوني: نمضي قدمًا بفصل جديد في العلاقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين ـ أعلن مصادر إعلامية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التقت في العاصمة الصينية اليوم الإثنين، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو له جي أيضاً.

ونقلت المصادر ذاتها، عن تشاو، قوله إن “العملاق الآسيوي وإيطاليا، يجب عليهما أن يحافظا على وتيرة جيدة للتبادلات”، وينبغي لهما أن “يواصلا كتابة فصل جديد في تاريخ تنمية العلاقات الصينية الإيطالية”.

وقال المسؤول الصيني، إنه يضاف الى ما سلف ذكره، ضرورة “ضخ مزيد من الطاقة الإيجابية في تنمية العلاقات الصينية مع أوروبا”، من خلال “العمل لأجل تحقيق السلام والاستقرار”.