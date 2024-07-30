ميلوني: على الصين وقف الدعم لروسيا ولعب دور في السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه “كنا بالتأكيد واضحين بما فيه الكفاية في عرض مسألة دعم الصين لروسيا، الذي طرحه حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، “في محاولة للتفكير معا حول المصالح التي لدى كل منهما”.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين قبيل مغادرتها متوجهة إلى شنغهاي الثلاثاء، أعربت رئيسة الحكومة، عن “الاعتقاد بأن الصين ليس لديها في هذه المرحلة أية فائدة لدعم القدرة الصناعية الروسية، وحتى لو لم تتدخل بشكل مباشر، كما نعلم، فمن الواضح أن هذا يخلق احتكاكًا لأننا كتبنا لها بكل الطرق الممكنة والمتخيلة وكررنا القول مراراً”.

وأضافت ميلوني: “آمل أن ندرك أن هذه الأمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا حقاً”، وقد “قال الرئيس شي بالأمس إن الصين تعمل دائماً من أجل التعايش السلمي بين الشعوب، وأود أن أرى الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه”.