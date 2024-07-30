ميلوني: كثيرون يسعون للتصعيد لكن على إسرائيل ألا تقع في الفخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أنا قلقة للغاية بشأن ما يحدث في لبنان ومن خطر التصعيد الإقليمي، في وقت بدت فيه إمكانية أن يكون هناك بصيص أمل، وهذا عنصر يجب تقييمه أيضاً”.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين قبيل مغادرتها متوجهة إلى شنغهاي الثلاثاء، أضافت رئيسة الحكومة، أنه “في كل مرة يبدو أننا نشهد بعض التقدم، ونصبح أقرب قليلا إلى فرضية وقف إطلاق النار، يحدث شيء ما، وهذا يعني أن هناك أطرافا إقليمية مختلفة تسعى إلى التصعيد وتهدف دائما إلى إجبار إسرائيل على الرد، وأقول ذلك أيضا لدعوة إسرائيل إلى عدم الوقوع في هذا الفخ”.

وذكرت ميلوني، أنه “بعد ذلك، من الواضح أنني على اتصال بوزير الخارجية، الحكومة والحلفاء، ويجب أن نستمر بإطلاق رسائل الاعتدال في هذه المرحلة”، مبينةً أنه “يمكن للصين بالتأكيد أن تكون محاورًا مهمًا للغاية”.

وأشارت رئيسة مجلس الوزراء إلى أنه “هنا أيضاً، تعرفون العلاقات المتينة القائمة مع طهران، ومع الرياض، ومن المؤكد أنه في إطار العمل على تطبيع العلاقات، وبشكل خاص بين الدول العربية وإسرائيل، تُعدّ الصين محاوراً مهماً للغاية”.